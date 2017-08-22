Из 73 запущенных с Байконура 14 июля спутников не работают два

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КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Два из 73 космических аппаратов, запущенных с Байконура ракетой "Союз" 14 июля, не функционируют.
Претензий к работе разгонного блока, который выводил их на орбиту, нет, сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, генеральный директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский.
"Насколько мне известно, не работают два аппарата одного производителя. На сегодняшний день с 71 аппаратом все нормально, а с двумя не нормально. Телеметрия, полученная с разгонного блока "Фрегат", показала, что он отработал абсолютно штатно и никаких внешний воздействий не было", - сказал он.
По словам Лемешевского, разгонный блок успешно справился с миссией, осуществив семь включений двигательной установки и выведя группы спутников на три разные орбиты.
Ранее сообщалось, что запущенный в ходе этого пуска спутника "Маяк" не раскрылся. Разработчики подозревали две причины случившегося - технический просчет или нештатная ситуация при выведении.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала 14 июля с космодрома Байконур с 73 космическими аппаратами - это самое большое в истории России количество одновременно запускаемых спутников. Сначала был выведен космический аппарат "Канопус-В-ИК" для съемки лесных пожаров из космоса, затем от разгонного блока "Фрегат" отделились пять, затем 19, а потом еще 48 малых космических аппаратов.