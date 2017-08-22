Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США прошли первые электрические испытания нового космического корабля Orion

Космос
22 августа, 23:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, августа. /ТАСС

NASA рассчитывает, что в середине 2030-х годов на Orion состоится первый полет человека на Марс

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Steve Helber

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Первые электрические испытания некоторых важнейших систем нового пилотируемого космического корабля многоразового использования Orion, создаваемого корпорацией Lockheed Martin, во вторник прошли на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщили в корпорации.

Смотрите также

NASA испытало в вакууме новый скафандр для лунных и марсианских экспедиций

NASA считает, что сокращение бюджета не помешает ему отправить человека на Марс в 2033 г.

Как уточняется в сообщении для печати, впервые были интегрированы и опробованы бортовой блок электропитания, компьютерные системы и установленное на них программное обеспечение, которое будет применяться в ходе предстоящих полетов, а также блок хранения данных. Речь по существу идет "о "мозге" и "сердце" капсулы Orion", подчеркнула компания-разработчик. В нынешних испытаниях приняли участие инженеры Lockheed Martin и NASA.

Предполагается, что первый испытательный непилотируемый полет корабль Orion совершит вокруг Луны в 2019 году. Первый же пилотируемый полет намечен ориентировочно на 2021 год. NASA рассчитывает, что примерно в середине 2030-х годов на Orion состоится первый полет человека на Марс. Корабль должна выводить в космос тяжелая ракета-носитель Space Launch System, разработку которой ведет корпорация Boeing.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Парашюты вместо протезов
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Житель Кирова выплатил Пенсионному фонду долг в 42 тыс. рублей мелочью
3
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США
4
Адвокат: суд выдал разрешение Никите Белых на заключение брака в СИЗО
5
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Ученые открыли новый механизм регенерации печени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама