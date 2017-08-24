Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦУП перенес коррекцию орбиты МКС с 25 на 27 августа

Космос
24 августа, 21:09 дата обновления: 24 августа, 21:12 UTC+3

Как сообщили в Центре управления полетами, коррекцию выполнят за счет включения двигателей грузового корабля "Прогресс МС-06"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Маневр по увеличению средней высоты орбиты Международной космической станции перенесен с 25 на 27 августа в связи с более оптимальными баллистическими расчетами его проведения, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе российского Центра управления полетами.

"Коррекция переносится с 25 на 27 августа. Были выбраны более оптимальные баллистические расчеты для проведения маневра", - сказали в Центре.

По предварительным расчетам, начало маневра ожидается в 07:55 мск. "Коррекция будет выполнена за счет включения двигателей грузового корабля "Прогресс МС-06". Время работы двигателей - 177 секунд. В результате маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 600 метров и составит 404,2 км", - сказали в ЦУПе.

Маневр будет проведен в целях формирования баллистических условий для приземления пилотируемого космического корабля "Союз МС-04" 3 сентября, а также старта и стыковки к МКС корабля "Союз МС-06" 13 сентября, добавили в пресс-службе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов
4
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама