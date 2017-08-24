ЦУП перенес коррекцию орбиты МКС с 25 на 27 августа

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Маневр по увеличению средней высоты орбиты Международной космической станции перенесен с 25 на 27 августа в связи с более оптимальными баллистическими расчетами его проведения, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе российского Центра управления полетами.
"Коррекция переносится с 25 на 27 августа. Были выбраны более оптимальные баллистические расчеты для проведения маневра", - сказали в Центре.
По предварительным расчетам, начало маневра ожидается в 07:55 мск. "Коррекция будет выполнена за счет включения двигателей грузового корабля "Прогресс МС-06". Время работы двигателей - 177 секунд. В результате маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 600 метров и составит 404,2 км", - сказали в ЦУПе.
Маневр будет проведен в целях формирования баллистических условий для приземления пилотируемого космического корабля "Союз МС-04" 3 сентября, а также старта и стыковки к МКС корабля "Союз МС-06" 13 сентября, добавили в пресс-службе