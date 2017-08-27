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Орбиту МКС "подняли" на 600 метров

Космос
27 августа, 8:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

Операция проводилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-06"

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ТАСС, 27 августа. Специалисты российского Центра управления полетами провели маневр по увеличению средней высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС), сообщили в воскресенье ТАСС в ЦУПе.

"Операция проводилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-06". Двигатели корабля были включены в расчетное время и проработали 177 секунд (около трех минут)", - сказали в Центре.

В результате маневра средняя высота орбиты полета МКС была увеличена на 600 метров - до 404,2 км.

Маневр был проведен с целью формирования баллистических условий для приземления пилотируемого космического корабля "Союз МС-04" 3 сентября, а также старта и стыковки к МКС корабля "Союз МС-06" 13 сентября, уточнили в ЦУПе.

Ранее коррекция орбиты станции планировалась на 25 августа, однако была перенесена на 27 августа в связи с более оптимальными баллистическими расчетами проведения маневра.

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