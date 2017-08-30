Роскосмос и Минобрнауки договорились сотрудничать в сфере подготовки кадров

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Минобрнауки РФ подписали соглашение о взаимодействии по подготовке кадров для ракетно-космической отрасли и для дальнейшей работы в организациях госкорпорации, передает корреспондент ТАСС c церемонии подписания.

Документ подписали гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров и министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Церемония прошла в МГТУ им. Баумана, где также состоялось торжественное посвящение в студенты.

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"Соглашение направлено на установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного взаимодействия сторон по следующим направлениям: повышение эффективности подготовки кадров, поддержка и развитие олимпиадного движения по естественно-научным дисциплинам (в том числе по астрономии), создание условий для включения учебного предмета "Астрономия" в качестве обязательного в учебный план основного общего образования, а также внедрение системы проведения научных экспериментов с применением космических аппаратов нано-класса", - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Васильева уточнила после подписания, что министерство год от года увеличивает и будет увеличивать количество бюджетных мест по космическим специальностям. По ее словам, в следующем году бюджетных мест будет на 7% больше. "Надо изо всех сил помогать тому институту (МГТУ им. Баумана - прим. ТАСС), который готовит инженеров космической отрасли. Не надо забывать, что мы были первыми в космосе", - отметила Васильева.

В МГТУ им. Баумана уточнили ТАСС, что в этом году на бюджетные места по космической специальности поступило более 1,5 тыс. человек.

Комаров поблагодарил руководство МГТУ им. Баумана за то внимание, которое уделяется подготовке специалистов космической отрасли. "Те задачи и вызовы, которые мы видим сейчас и со стороны конкурентов, и в целом очень серьезные, и реализовывать их предстоит тем людям, которые сейчас проходят обучение", - отметил Комаров, заверив, что Роскосмос будет принимать участие в деятельности университета.