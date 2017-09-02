Космонавты перешли с МКС на борт "Союза МС-04" перед возвращением на Землю

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КОРОЛЕВ /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Трое членов экипажа МКС, которым в воскресенье предстоит вернуться на Землю, перешли с борта Международной космической станции (МКС) на корабль "Союз МС-04", сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).
"Переходные люки закрыты в 21:46 мск, возвращающийся на Землю экипаж перешел с борта станции на борт корабля "Союз МС-04", - сказали в ЦУПе.
Расстыковка корабля "Союз МС-04" и МКС запланирована на 00:58 мск воскресенья. В соответствии с циклограммой посадки, спускаемый аппарат с тремя космонавтами приземлится в 148 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане в 04:22 мск.
На Землю вернутся российский космонавт Федор Юрчихин, астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон, которая пробыла на орбитальной станции год - с 17 ноября 2016 года. Юрчихин и Фишер прибыли на орбиту 20 апреля 2017 года, продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 135 суток.
На МКС продолжит работу экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольфа Брезника и астронавта ЕКА Паоло Несполи. 13 сентября к ним присоединится на орбите новый экипаж - россиянин Александр Мисуркин, и два астронавта NASA - Джозеф Акаба и Марк Ванде Хей.