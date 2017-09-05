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Самарские ученые разработали "гибкое" зеркало для космических телескопов

Космос
5 сентября, 18:45 UTC+3 САМАРА САМАРА 5, сентября. /ТАСС

Разработанная на основе отечественной элементной базы система может использоваться как в космосе, так и на Земле

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САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Ученые Самарского государственного технического университета (СамГТУ) разработали и запатентовали способ уменьшения искажений и увеличения разрешения космических телескопов. Разработка поможет улучшить работу аппаратов дистанционного зондирования Земли. Об этом во вторник сообщил журналистам завкафедрой механики факультета машиностроения, металлургии и транспорта СамГТУ профессор Якоб Клебанов.

"Мы задаем зеркалу телескопа ту или иную форму, которая требуется, чтобы компенсировать аберрации (погрешности - прим. ТАСС) во всей оптической системе. Речь идет о перемещениях поверхности зеркала на микроны и доли микронов, что позволяет избавляться от искажений", - рассказал Клебанов.

Как отметил ученый, повышение качества изображения и разрешающей способности телескопа осуществляется, главным образом, путем увеличения размеров зеркала. Однако чем больше размер, тем больше проблем. Температурный фон спутника во время нахождения на орбите все время меняется, а изменение температуры телескопа на несколько градусов может резко ухудшать качество получаемого изображения.

Кроме того, большой телескоп сложнее разместить на борту космического аппарата. В разработке самарских ученых зеркало телескопа крепится не к жесткому основанию, а к системе подвижных пьезоактуаторов (специальных электроприводов - прим. ТАСС), которые под воздействием сигналов компьютера в автоматическом режиме деформируют зеркало на доли микронов в нужных местах - так, чтобы искажения картинки пропали.

Система сама перенастраивается за доли секунды и может использоваться не только в космосе, но и на Земле. Для автоматического управления ученые разработали специальное программное обеспечение. В разработке используется, в основном, отечественная элементная база. Работы проводились при поддержке самарского ракетно-космического центра "Прогресс".

Грант на работы по этой теме был выделен Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Самарская разработка уже запатентована в России и США, ученые надеются, что в перспективе такие "гибкие" зеркала позволят улучшить разрешение оптических систем спутников дистанционного зондирования Земли.

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