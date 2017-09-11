Космобот Спотти отправится на МКС 12 октября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Космобот Спотти отправится на Международную космическую станцию в октябре на грузовом корабле "Прогресс МС-07", сообщили в понедельник в пресс-службе российской социальной сети "ВКонтакте", которая планирует реализовать этот проект совместно с Роскосмосом.

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"Ожидается, что робот полетит в космос на борту грузового корабля "Прогресс МС-07". Следить за запуском ракеты можно будет в прямом эфире "ВКонтакте". 13 сентября на орбиту отправляется наставник проекта космонавт Александр Мисуркин - именно он будет взаимодействовать с космоботом на МКС", - сказали в социальной сети.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что старт "Прогресса МС-07" планируется на 12 октября на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.

"В настоящий момент космобот проходит все необходимые испытания, включая тесты на электромагнитную совместимость, соответствие санитарно-гигиеническим нормам, пожарную безопасность, вибрационную перегрузку и токсикологию", - уточнили в пресс-службе "ВКонтакте".

Спотти - робот, который поможет пользователям социальной сети общаться с космонавтами и получать фотографии и видеозаписи с орбитальной станции. Встроенный проектор сможет транслировать на МКС контент, полученный от пользователей "ВКонтакте". Разработкой Спотти занимались представители "ВКонтакте", Роскосмоса и РКК "Энергия".

"Я рад быть частью этого проекта по популяризации космоса. Все знают, что сегодня соцсети являются самым быстрым способом доставки информации. Отправлять космические фотографии и видео прямо в личные сообщения человеку - такого мы еще не делали", - сказал Мисуркин, которого цитирует пресс-служба соцсети.

О космоботе

Ранее сообщалось, что соцсеть "ВКонтакте" и госкорпорация "Роскосмос" планировали отправить Спотти на МКС в марте этого года. Однако старт был отложен на осень этого года для того, чтобы лучше подготовить космобота к работе на станции.

С помощью аппарата, в который будут встроены камера и проектор, пользователи смогут общаться с космонавтами. Планируется, что робот в виде шара с изображением маскота "ВКонтакте" - щенком Спотти - будет работать на станции 10 лет, за это время он, в частности, побывает в открытом космосе.

Также "ВКонтакте" совместно с Роскосмосом создало сообщество, в котором пользователи смогут общаться с экипажем МКС и задавать вопросы космоботу.

Как уточнил ранее официальный представитель госкорпорации Игорь Буренков, специалисты Роскосмоса примут участие в этом проекте. При этом в госкорпорации рассчитывают, что иностранные члены экипажа МКС также будут общаться с землянами с помощью робота.