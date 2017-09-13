В NASA обсуждают возможность очередного продления миссии аппарата New Horizons

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Миссия межпланетной станции NASA New Horizons может быть продлена после того, как аппарат 1 января 2019 года пройдет рядом с небесным телом 2014 MU69 в поясе Койпера. Об этом в начале недели сообщил журнал SpaceNews со ссылкой на научного руководителя этого проекта, сотрудника Юго-западного исследовательского института (штат Колорадо) Алана Стерна.

В июле 2015 года станция New Horizons выполнила свою основную задачу, пролетев мимо Плутона. Ей удалось сделать снимки поверхности этого небесного тела. В кадр, в частности, попал горный массив, высота которого достигает 3,5 тыс. м. После этого миссия аппарата была продлена, и он направился к 2014 MU69, о котором пока мало что известно.

Ученые полагают, что его диаметр составляет порядка 50 км. Первые снимки, сделанные с космического телескопа Hubble, дали возможность специалистам оценить лишь масштаб и цвет объекта. Выбор на него пал из-за удачного расположения, которое позволяло станции долететь до него после "свидания" с Плутоном.

Согласно имеющемуся плану, New Horizons пройдет на расстоянии всего лишь в 3,5 тыс. км от 2014 MU69, тогда как от Плутона станцию отделяли 12,5 тыс. Однако, если за оставшееся время выяснится, что объект окружен какими-либо опасными обломками, то аппарат подпустят к нему не ближе, чем на 10 тыс. км.

Изначально в NASA хотели осмотреть 2014 MU69 со всех сторон, однако последние полученные с Hubble данные говорят о том, что в этом нет необходимости. "Это означает, что одна сторона не отличается от другой. И неважно, какую из них мы увидим в момент вращения. Мы увидим одну и ту же картину", - отметил Стерн.

Таким образом, удастся сэкономить топливо, изначально предназначавшееся для облета 2014 MU69. Оно может быть израсходовано для полета к другому, более удаленному объекту, в поясе Койпера. "У нас есть шанс попытаться совершить еще один облет", - сказал Стерн.

Однако все это пока лишь условные планы. Для начала New Horizons предстоит добраться до своей нынешней цели. Процесс изучения объекта начнется в августе 2018 года, а завершится в январе 2019-го. Более того, затем в течение 20 месяцев станция будет передавать полученные данные на Землю.

New Horizons была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В апреле 2006 года космический аппарат пересек орбиту Марса, в феврале 2007 года совершил гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, в июне 2008 года пролетел мимо Сатурна, в июле 2010 года провел съемку Нептуна и его спутника Тритона, в марте 2011 года пересек орбиту Урана, в августе 2014 года - Нептуна.