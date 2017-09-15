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Сайт ТАСС подготовил спецпроект о научных предсказаниях Циолковского

Космос
15 сентября, 12:00 UTC+3

17 сентября исполняется 160 лет со дня рождения ученого

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Редакция сайта tass.ru и студия инфографики ТАСС подготовили специальный проект к 160-летию со дня рождения Константина Циолковского. "Космические пророчества Циолковского" объясняют, почему именно русского ученого принято считать основоположником теоретической космонавтики.

СПЕЦПРОЕКТ

Космические пророчества Циолковского

Спутники, орбитальные станции, выход в открытый космос и другие идеи ученого, опередившие свое время

Проект не только рассказывает о революционных идеях исследователя, но и показывает, сколько лет потребовалось для их реализации. Например, первое описание прообраза орбитальной станции в работах Циолковского и реальный запуск первой орбитальной станции "Салют-1" разделяет более 50 лет. В материале упомянуты и противоречивые гипотезы ученого. К примеру, предположение о том, что первый космический полет будет осуществлен только в 2017 году.

Команда студии инфографики ТАСС считает, что наиболее интересным при подготовке материала было знакомство с оригинальными рисунками Циолковского, в которых он отразил собственное представление о конструкциях ракет и космических станций.  По словам дизайнера проекта Антона Мизинова, ученый "не просто сформулировал важнейшие проблемы, с которыми человек столкнется в космосе, но и предложил варианты их решения (шлюз для выхода в космос, гравитация в космических аппаратах, регенерация воздуха и мн. др.)".

Материал объединил анимированные эскизы Циолковского с моделями реальных ракет и спутников и историческими материалами из фондов Архива РАН и Государственного музея истории космонавтики им. Циолковского. Авторы проекта также разбавили научную канву материала отсылками к фильмам, перекликающимся с фантастическими идеями ученого.

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