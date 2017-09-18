Почти 400 человек подали заявления в российский отряд космонавтов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Около 400 заявок подали в российский Центр подготовки космонавтов (ЦПК) желающие связать свою судьбу с космосом. Об этом начальник ЦПК Юрий Лончаков сообщил в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

СПЕЦПРОЕКТ Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы В честь Дня космонавтики и 17-го набора в российский отряд подробно рассказываем о том, как сделать космос своей профессией

"Если сравнивать нынешний отбор в отряд космонавтов с открытым отбором 2012 года, то тогда у нас было немногим более 300 заявлений, а сейчас уже почти 400, хотя требования стали более жесткими: у кандидата может быть только высшее техническое или летное образование, опыт работы по специальности более трех лет", - рассказал он изданию.

Лончаков отметил, что по согласованию с Роскосмосом прием заявлений и документов от претендентов вновь продлен - до декабря этого года. Прием заявок изначально должен был окончиться 14 июля, спустя три месяца после начала конкурса, затем его продлили до 31 августа.

"У нас 31 человек в отряде космонавтов. До 2021 года у нас по распределению экипажей молодежи хватает, а после этого возникает дефицит. Поэтому мы и объявили новый набор", - пояснил глава ЦПК. По словам Лончакова, на очный этап отбора уже прошли три девушки.

Это уже 17-й набор в российский отряд космонавтов. До этого отбор производился в 2012 году и впервые стал совершенно открытым - заявку мог подать любой желающий, а не только военные летчики и сотрудники ракетно-космической отрасли. Тогда из 304 добровольцев было отобрано восемь человек.

Должности для военных в ЦПК появятся в ближайшие месяцы

Как отметил Лончаков, благоприятного решения вопроса о выделении в ЦПК десяти должностей для военнослужащих стоит ожидать в ближайшие несколько месяцев. "Нам подали заявки военные летчики, которым, допустим, не хватает полутора лет до выслуги. Именно для них нужны десять "клеток" в отряде космонавтов. Военные летчики мотались по гарнизонам, у них есть льготы на квартиру, на пенсию, а выслуги еще нет, и, пока ее не будет, они не получат этих льгот", - пояснил Лончаков.

"Летом этого года у вице-премьера Дмитрия Рогозина прошло совещание, на котором было принято решение оформить десять военных должностей. Все необходимые документы мы подали в Роскосмос и рассчитываем, что в ближайшие месяцы у нас такие должности появятся. Человек, который займет эту "клетку", дослуживает до выслуги, снимает форму и продолжает работать как гражданский специалист. Это делается, чтобы люди шли в отряд, в ЦПК, но льгот не теряли", - добавил он.

Речи об увольнении не идет

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в ближайшее время в руководстве ЦПК могут произойти кадровые перестановки - вместо Лончакова, руководившего центром с марта 2014 года, займет гендиректор летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова Павел Власов. В ряде публикаций содержались утверждения, что якобы инициатором перестановок выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве авиастроение и космос. В аппарате вице-премьера ТАСС ранее сообщили, что Рогозин не принимал решения об увольнении Лончакова.

"Пока никакого решения о моем увольнении нет, и речь об этом не идет. Новость застала меня на пути с Байконура в "Звездный". На самом деле я был удивлен. Вернулся с успешного старта очередной длительной экспедиции на МКС, продолжаю работать", - рассказал в этой связи Лончаков.