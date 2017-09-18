Китайский грузовик "Тяньчжоу-1" отстыковался от космического модуля "Тяньгун-2"

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ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-1" под управлением с Земли успешно отстыковался от находящейся на орбите космической лаборатории "Тяньгун-2". Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.
По данным телеканала, операция завершилась в воскресенье 16:15 по местному времени (11:15 мск). В настоящее время "Тяньчжоу-1" находится на орбите высотой около 400 км. Сообщается, что он совершит еще несколько испытаний и опытов перед тем, как покинуть ее.
"Тяньчжоу-1" был запущен 20 апреля с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7". Основной задачей его полета была отработка технологии стыковки в разных режимах с модулем "Тяньгун-2" и заправка лаборатории топливом. Всего было осуществлено три стыковки и дозаправки в апреле, июне и сентябре.
Китай стал третьей страной мира после России и США, освоившей технологию дозаправки кораблей, которая является критически важной для развертывания на орбите национальной космической станции.
"Тяньчжоу-1" сконструирован для доставки в космос до 6 т полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к "Тяньгун-2" и доставлять необходимое оборудование для работы космической лаборатории.
Китай в последние годы активно продвигает комплексную программу строительства национальной орбитальной станции, которую собираются ввести в эксплуатацию к 2022 году.