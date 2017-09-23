Зонд OSIRIS-REx совершил маневр над Землей и вышел на траекторию полета к астероиду Бенну

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американский научный космический аппарат OSIRIS-REx успешно совершил в пятницу гравитационный маневр у Земли и вышел на траекторию полета к астероиду Бенну. Об этом сообщила в тот же день пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Над Антарктикой

Как она уточнила, в 12:52 по времени Восточного побережья США (19:52 мск) зонд приблизился к Земле на расстояние 17237 км и использовал ее силу притяжения подобно праще, чтобы набрать необходимое ускорение и поменять плоскость своей орбиты. При этом аппарат пролетел над Антарктидой в районе мыса Горн. Затем он начал двигаться на север над Тихим океаном. Планируется, что сближение автоматической станции с астероидом Бенну начнется в августе будущего года.

Согласно изложенной NASA информации, вследствие предпринятого маневра скорость движения аппарата увеличилась на 3,8 км в секунду. Такого изменения не удалось бы добиться и за счет сжигания "всего запаса топлива двигательной системы" зонда, подчеркнул Рич Бернс из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд). Он является в этом научном центре NASA руководителем проекта OSIRIS-REx. По словам Бернса, наклонение орбиты зонда теперь совмещено с той, по которой движется астероид Бенну.

Кроме того, нынешний пролет аппарата над Землей будет использован для тестирования и калибрования установленных на нем научных приборов, отметило NASA. В соответствии с его данными, инструменты зонда в течение ближайших двух недель будут периодически включаться на определенное время, "чтобы сканировать Землю и Луну". Полученная информация будет использована для калибровки приборов в преддверии намеченной на следующий год встречи с астероидом Бенну, пояснило NASA. Речь идет в том числе о "прекрасной возможности попрактиковаться" заблаговременно в применении инструментов зонда, сказал профессор Университета штата Аризона Данте Лауретта, участвующий в поддержке миссии OSIRIS-REx.

О проекте

Этот зонд, выведенный в космос в сентября минувшего года, оснащен несколькими приборами, в том числе фотокамерами, спектрометрами и лазерным высотомером. Аппарат должен выйти на орбиту вокруг Солнца, по которой вращается астероид Бенну, догнать его и приступить к изучению. Затем будет предпринята операция по захвату грунта на астероиде с помощью руки-манипулятора, снабженной специальным пневматическим устройством. В общей сложности сотрудники NASA рассчитывают собрать от 60 г до 2 кг астероидного грунта.

По словам специалистов, одна из главных целей этого проекта - получение новых данных о строении и составе астероидов, представляющих потенциальную опасность для нашей планеты. Впоследствии эти сведения могут быть использованы при организации специальных миссий по предотвращению астероидной угрозы. Предполагается, что пробу грунта на астероиде аппарат возьмет где-то в 2019 или 2020 году. А возвращение на Землю спускаемой капсулы зонда намечается на сентябрь 2023 года.

Как ожидается, изучение этой пробы грунта поможет ученым лучше понять, как протекало формирование Солнечной системы.

Бенну диаметром около 550 м вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Вероятность столкновения с ним составляет 1 к 4000. Его падение на Землю было бы эквивалентно взрыву мощностью 2700 мегатонн.

OSIRIS-REx является одним из трех аппаратов, созданных экспертами NASA для запуска в дальний космос по программе New Frontiers ("Новые рубежи"). Два других - это межпланетная станция New Horizons ("Новые горизонты"), пролетевшая в прошлом году на близком расстоянии от Плутона, и автоматическая межпланетная станция Juno ("Юнона"), при помощи которой ведутся исследования Юпитера.