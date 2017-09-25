Центр Келдыша разработал новый электроракетный двигатель

АДЕЛАИДА /Австралия/, 25 сентября. /ТАСС/. Российский Центр им. Келдыша разработал новый электроракетный двигатель, который будет устанавливаться на космические аппараты. Его производство начнется в ближайшее время, сообщил в понедельник журналистам на Международном астронавтическом конгрессе начальник отдела электрофизики Центра им. Келдыша Александр Ловцов.

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"Первая в мире машина на 800 вольт - КМ-75 - будет разработана нами. Двигатель на 800 вольт полностью квалифицирован и уже в ближайшее время начнется его производство, квалифицирован опытный образец", - сказал Ловцов, уточнив, что на производство такого двигателя нужен год.

Он напомнил, что еще один двигатель производства Центра Келдыша - КМ-60 - с напряжением 500 вольт летает на российском военном спутнике уже почти три года. "Мы разработчики - от и до, начиная с НИРа и кончая готовым двигателем, который стоит на борту аппарата", - пояснил Ловцов.

По словам начальника отдела, зарубежные страны проявляют интерес к таким двигателям. "Наши двигатели полетели в этом году на индийском аппарате GSAT-9. Кроме того, двигатели КМ-88, которые были сделаны раньше КМ-60, но они тоже 500-вольтовые, полетят на индийском геостационарном аппарате связи, надеемся в следующем году", - сообщил представитель Центра им. Келдыша, добавив, что индийский спутник связи будет запущен или на индийской ракете, или на европейском носителе Ariane 5.

Ловцов отметил, что российское предприятие работает и с другими странами, в частности, идут переговоры со странами Латинской Америки, где все на стадии обсуждения.