Запуск спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p планируется на 13 октября

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АДЕЛАИДА /Австралия/, 26 сентября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) и Роскосмос договорились о дате запуска европейского спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p, старт планируется на 13 октября. Об этом сообщил во вторник генеральный директор ЕКА Йоханн-Дитрих Вернер.
"Мы обсуждали запуск спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p. Договорились, что он будет запущен в пятницу, 13 октября", - сказал Вернер журналистам на Международном астронавтическом конгрессе.
Ранее сообщалось, что спутник должен быть запущен с космодрома Плесецк на ракете-носителе "Рокот".
По словам Вернера, он и глава Роскосмоса Игорь Комаров также обсуждали вопросы сотрудничества по проекту "ЭкзоМарс". Речь шла о том, что каждая из стран должна поставить друг другу, чтобы обеспечить успешную реализацию миссии в 2020 году.
"Это нечто большее, чем сотрудничество по космическим программам - это дружба. Если у нас возникают вопросы друг к другу, у каждого из нас есть номер мобильного", - отметил Вернер.
Sentinel-5 Precursor станет шестым спутником из семейства Sentinel, запущенным в рамках программы Copernicus. Аппарат будет следить за химическим составом атмосферы и изменением климата на Земле.
Основным производителем Sentinel-5 Precursor является компания Airbus. В разработку и изготовление спутников и их компонентов вовлечены три производства компании в Стивенидже (Великобритания), Тулузе (Франция) и Фридрихсхафене (Германия).
Установленная на спутнике аппаратура тропосферного мониторинга TROPOMI будет брать пробы озона, диоксида азота, метана и других атмосферных загрязнителей с более высокой степенью детализации, чем предыдущие аппараты.
На смену этому аппарату в 2021 году придет спутник второго поколения MetOp.