Орбита МКС до конца года будет скорректирована еще два раза

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Центр управления полетами планирует еще дважды до конца этого года провести коррекцию орбиты МКС. Об этом ТАСС сообщил в четверг его официальный представитель.

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"ЦУП проведет коррекцию орбиты МКС еще два раза до конца 2017 года, даты предстоящих коррекций будут определены позже", - сказали он.

В ЦУП также уточнили, что предстоящие коррекции создадут необходимые баллистические условия для возвращения пилотируемого корабля "Союз МС-05", которое запланировано на 14 декабря, и запуска очередной экспедиции на орбитальную станцию на корабле "Союз МС-07" 17 декабря.

В прошлый раз орбиту станции корректировали вечером 27 сентября, в результате чего ее высота увеличилась на 800 м и достигла 404,9 км.