Boeing планирует осуществить первый пилотируемый полет корабля Starliner в конце 2018 года

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Первый пилотируемый полет космического корабля CST-100 Starliner запланирован на III квартал 2018 года, но, возможно, будет перенесен на начало 2019 года. Как сообщил в четверг портал Space.com, об этом заявил на проходящем в Аделаиде 68-м Международном астронавтическом конгрессе руководитель программы создания Starliner в корпорации Boeing Крис Фергюсон.
"У нас сейчас - самый разгар испытаний систем корабля и мы намерены осуществить испытательный полет - по крайней мере непилотируемый - в будущем году, - отметил он. - Наиболее удачным вариантом было бы проведение и непилотируемого, и пилотируемого испытательных полетов".
По словам Фергюсона, нынешний график работ предусматривает проведение испытаний по аварийному прекращению процедуры запуска корабля на полигоне Уайт-Сэнд в штате Нью-Мексико во втором квартале будущего года. После этого в III квартале 2018 года намечен непилотируемый испытательный полет. "Если непилотируемый полет будет удачным, то пилотируемый полет состоится в IV квартале или, в зависимости от результата, в I квартале следующего года", - заявил он.
Boeing разрабатывает корабль Starliner в соответствии с Программой коммерческих пилотируемых кораблей, финансируемой NASA. После того, как испытания корабля будут завершены, Boeing приступит к выполнению контракта с NASA по осуществлению шести полетов к Международной космической стации для доставки экипажей и грузов.