Разработка новых спутников серии "Луч" может начаться в конце 2017 - начале 2018 года

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Разработка спутников-ретрансляторов нового поколения для системы "Луч", позволяющей поддерживать связь с ракетами и спутниками вне зоны радиовидимости с территории России, может начаться в конце 2017 - начале 2018 года. Об этом сообщил ТАСС глава компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" (ИСС) Николай Тестоедов.
По его словам, "сейчас формируется новая ОКР [опытно-конструкторская работа] в развитие системы "Луч", то есть спутники-ретрансляторы нового поколения".
"Идет подготовка необходимой документации, формируется техническое задание и прочее. Мы надеемся, что в конце этого, в начале следующего года эта ОКР будет объявлена в разработку", - сказал Тестоедов.
Глава ИСС отметил, что о конкретных сроках создания новых спутников, их технических характеристиках и функциях можно будет говорить только после получения технического задания от заказчика. В то же время Тестоедов уточнил, что новые спутники будут предоставлять все необходимые сервисы прежнего ресурса, но получат и новые, обеспечивающие большую востребованность системы. "Аппаратов будет три-четыре", - добавил он.
"Скорее всего это будет комбинация, когда уже существующие аппараты работают одновременно с аппаратами нового поколения, потому что они взаимоувязаны по уже существующим сервисам", - добавил гендиректор ИСС.
Как отмечается в стратегии развития Роскосмоса до 2025 года, опубликованной на сайте госкорпорации, запуск на орбиту спутников ретрансляторов нового поколения ожидается после 2026 года. В Федеральной космической программе до 2025 года не прописано изготовление спутников серии "Луч", но указана разработка модернизированных аппаратов "Луч-5М".
Многофункциональная космическая система ретрансляции "Луч" была принята в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. Сейчас в ее составе три спутника-ретранслятора ("Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В"). Назначение системы - информационное обеспечение летающих на низких орбитах (до 2000 км) ракет и космических аппаратов различного назначения. В частности система обеспечивает обмен данными между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами. Также система обеспечивает связь с космическими кораблями "Союз-МС" и "Прогресс-МС" на всех стадиях полета.
Три действующих аппарата системы "Луч" находятся в точках 16 градусов западной долготы, 95 градусов восточной долготы и 165 градусов восточной долготы. Всего за Россией зарегистрированы четыре точки, еще одна находится над Америкой.