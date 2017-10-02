Российские ученые разрабатывают систему медобеспечения для полетов в дальний космос

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российские ученые разрабатывают систему медицинского обеспечения для полетов в дальний космос, заявил в понедельник директор Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) Олег Орлов.

"Мы работаем над созданием системы обеспечения дальних космических полетов, в том числе в широкой международной кооперации. Подписана с NASA программа на пять лет, будет серия изоляционных экспериментов сроком до года, начинаем в этом году с двухнедельного эксперимента. Сценарий - отработка облета луны", - сказал он.

Орлов добавил, что в декабре этого года пройдет очередное заседание российско-американской рабочей группы по биологии.