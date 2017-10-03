Специалисты ВКО им. Можайского устранили недочеты в системе ГЛОНАСС после критики Путина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты Военно-космической академии (ВКО) имени А. Ф. Можайского в Петербурге доведут точность данных российской спутниковой группировки ГЛОНАСС до уровня GPS. Об этом рассказал во вторник ТАСС начальник учреждения генерал-майор Максим Пеньков.

"Недавно президент критиковал работу системы, заметив, что точность координат хуже, чем у американцев. Сейчас недочеты устранены, и в ближайшее время точность российской спутниковой системы достигнет нескольких сантиметров. Это интересная задача", - сказал он, отвечая на вопрос о ходе работ.

По словам Пенькова, сейчас сотрудники академии трудятся над программным обеспечением для спутников группировки ГЛОНАСС. Идет работа над улучшением точности расчета координат, их синхронизации по времени. Усовершенствование позволит более четко контролировать состояние крупных промышленных объектов. Также генерал-майор не исключил участия академии в международной программе по изучению Марса до 2050 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что сейчас российская система ГЛОНАСС в два раза уступает GPS в точности. При этом глава государства отметил, что крайне важно выйти на равные позиции. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин тогда рассказал, что если разрешение GPS составляет 3,6 м, то у ГЛОНАСС оно около 7 м. В то же время, по его мнению, ввод новых космических аппаратов "Глонасс-К2" позволит к 2020 году выйти на конкурентный показатель.

О спутниках

Спутники третьего поколения "Глонасс-К" российской системы ГЛОНАСС обладают большей точностью определения координат. Они рассчитаны на 10 лет работы в отличие от спутников предыдущего поколения "Глонасс-М" со сроком службы в семь лет. Первый спутник "Глонасс-К" был запущен на орбиту в 2011 году, второй - в 2014 году. "Глонасс-К2" должен стать развитием спутников серии "Глонасс-К".

"Глонасс-К2" будет передавать девять навигационных сигналов. Его масса составит около 1,8 тыс. кг (вдвое больше, чем у "Глонасс-К1").

Об академии

Военно-космическая академии имени А. Ф. Можайского - высшее военное учебное заведение, расположенное в Санкт-Петербурге. Академия готовит офицеров для Космических войск ВКС России. Является ведущим учебным, научным и методическим центром в области военно-космической деятельности, а также технологий сбора и обработки специальной информации.