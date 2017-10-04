В Париже отметили годовщину запуска первого искусственного спутника Земли

ПАРИЖ, 4 октября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Космические исследования являются одной из самых перспективных сфер сотрудничества Франции и России. Такое мнение высказали в среду в Париже участники российско-французского форума "Спутник-2017", посвященного 60-летию начала космической эры.

4 октября 1957 года был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. С этого космического аппарата, созданного Советским Союзом, началось освоение космического пространства человечеством.

В беседе с корреспондентом ТАСС представители российской государственной корпорации "Роскосмос" напомнили, что в августе этого года Сергей Рязанский и другой российский космонавт Федор Юрчихин в честь 60-летия запуска в августе вручную вывели на орбиту несколько микроспутников во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции. Для участников космических экспедиций модель первого спутника Земли стала талисманом.

Отсчет космической эпохи

Как подчеркнул французский астронавт Тома Песке, "с запуска первого искусственного спутника Земли начался отсчет космической эпохи". "С этого момента началось международное космическое сотрудничество, которое продолжается до сих пор. Ведь космонавты являются своего рода дипломатами, которые наводят мосты между странами", - считает Песке, вернувшийся четыре месяца назад с МКС на землю вместе с российским космонавтом Олегом Новицким.

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"Это был переломный момент, изменивший мир. И я хотел бы сегодня вновь поблагодарить российских коллег за наше сотрудничество", - сказал он.

Заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев вручил французским коллегам памятные медали. Он отметил, что запуск спутника заложил основы международного сотрудничества в космической сфере, открыл дорогу к новым исследованиям.

Франция стала третьей в мире страной, самостоятельно запустившей в космос спутник, отмечалось на форуме. Страна смогла сделать это 26 ноября 1965 года - спустя восемь лет после России и семь лет после США. Несколько позже Франции самостоятельные запуски спутников произвели и другие страны: Австралия (1967), Япония и Китай (1970), Великобритания (1971). Франция первой среди западных стран начала развивать космическое партнерство с Россией.

Уникальное партнерство

"Россия и Франция накопили уникальный опыт взаимодействия в изучении околоземного пространства", - считает посол России во Франции Александр Орлов. Он напомнил, что во время исторического визита в Москву президента Шарля де Голля летом 1966 года было подписано межправительственное соглашение в этой области, одним из результатов которого стал первый полет французского астронавта на борту советской орбитальной станции.

Французский космонавт, командор ордена Почетного легиона генерал Мишель Тонини хранит память о том, как доставил в космос эмблему героического авиаполка "Нормандия-Неман". В годы Второй мировой войны эта авиачасть бок о бок с советскими летчиками сражалась по приказу де Голля на Восточном фронте против гитлеровских войск. Тонини был направлен служить в этот полк в 1973 году после окончания академии французских ВВС. "В свою первую космическую экспедицию я взял на борт российского корабля эмблему нашего авиаполка", - рассказал ТАСС Тонини, совершивший четверть века назад свой первый космический полет на корабле "Союз".