Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NASA через два года получит транспортную систему для исследований Луны

Космос
5 октября, 21:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, октября. /ТАСС

Глава Orbital ATK сообщил, что при финподдержке администрации США система сможет в ближайшие пять лет осуществить несколько полетов к естественному спутнику Земли

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. NASA в ближайшие два года испытает и осуществит запуск транспортной системы SLS-Orion, предназначенной для исследований глубокого космоса. Об этом заявил в четверг глава корпорации Orbital ATK Дэвид Томсон на заседании Национального космического совета в Шантильи (штат Вирджиния). Трансляция заседания шла по телеканалу NASA.

СПЕЦПРОЕКТ

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Эта система даст нам возможность доставить астронавтов в окрестности Луны, изучить поверхность Луны и испытать технологии, необходимые для будущих экспедиций к Марсу, - отметил он. - При финансовой поддержке со стороны администрации США система SLS-Orion сможет осуществить в ближайшие пять лет несколько полетов к Луне". В ходе этих полетов, по его словам, можно было бы разместить первые элементы лунной орбитальной станции.

Предполагается, что первый испытательный непилотируемый полет корабль Orion совершит вокруг Луны в 2019 году. Первый же пилотируемый полет намечен ориентировочно на 2021 год. NASA рассчитывает, что примерно в середине 2030-х годов на Orion состоится первый полет человека на Марс. Корабль должна выводить в космос тяжелая ракета-носитель Space Launch System, которую конструирует корпорация Boeing.

Национальный космический совет воссоздан после более чем 20-летнего перерыва по решению президента США Дональда Трампа и обязан представить рекомендации по обеспечению лидирующих позиций США в космосе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Трамп собирается объявить об аннулировании иранской сделки
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Глава ФСБ признает необходимость проанализировать законодательство о "ложном" минировании
4
Как прошла встреча лидеров России и Саудовской Аравии в Кремле
5
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минировании
6
Итоги деятельности Вадима Потомского на посту губернатора Орловской области
7
WSJ: российские хакеры похитили данные АНБ о внедрении США в сети других стран
Темы дня
Новости партнеров
Реклама