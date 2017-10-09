NORAD: два советских спутника сойдут с орбит до конца ноября

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Два спутника, запущенных в СССР, а также обломки двух космических аппаратов советского и российского производства войдут в плотные слои атмосферы Земли до конца ноября.
Такой прогноз следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).
В соответствии с информацией NORAD, которое отслеживает движение большинства околоземных орбитальных объектов, запущенный в 1979 году советский спутник "Молния-1-44" прекратит свое существование 23 октября. Аппарат массой около 1,6 тонны предназначался для обеспечения телефонно-телеграфной связи на территории СССР.
Другой советский космический аппарат массой 2,5 тонны - "Космос-1346" - сойдет с орбиты 25 ноября, следует из распространяемых NORAD параметров орбиты. Военный спутник радиоэлектронной разведки был запущен с космодрома Плесецк в 1982 году. Обломки еще одного советского космического аппарата - "Космос-1461", - по прогнозу NORAD, должны войти в атмосферу Земли 28 ноября. "Космос-1461" массой 3 тонны был запущен в 1983 году и также предназначался для радиоэлектронной разведки. В начале 1995 года аппарат разрушился на орбите.
Обломки российского спутника "Космос-2251", запущенного на орбиту в 1993 году, как следует из данных NORAD, войдут в плотные слои атмосферы 26 ноября. Этот военный аппарат связи массой 0,9 тонны 10 февраля 2009 года столкнулся над северной Сибирью на высоте около 790 км с коммерческим спутником связи серии "Иридиум", что стало первым и пока единственным случаем столкновения двух искусственных спутников на орбите.
Как правило, большая часть обломков искусственных аппаратов, падающих на Землю, сгорает в плотных слоях атмосферы. Исключение составляют только наиболее крупные рукотворные космические объекты. Например, грузовые корабли "Прогресс" массой более 7 тонн не полностью сгорают в атмосфере, поэтому для падения их фрагментов зарезервирован несудоходный район в Тихом океане.