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Центр имени М. В. Хруничева изготовит в 2018 году 10 ракет "Протон-М"

Космос
10 октября, 12:15 UTC+3 МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Исполняющий обязанности гендиректора предприятия Алексей Варочко отметил, что сейчас основная задача - закрыть долги по заказам

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева изготовит до конца 2017 года четыре ракеты-носителя "Протон-М", в 2018 году предприятие должно выпустить 10 таких ракет. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности гендиректора предприятия Алексей Варочко.

"Мы до конца 2018 года должны изготовить 10 ракет "Протон". До конца этого года будут изготовлены еще четыре ракеты. С этой задачей предприятию надо справиться, чтобы в будущем предприятие имело возможность выпускать такое количество машин", - сказал он.

Варочко отметил, что сейчас основная задача - закрыть долги по заказам. "Поставлена задача руководством Роскосмоса и Военно-промышленной комиссии погасить задолженность, которая есть по "долговым машинам", а также выполнять программу года", - сказал он.

Варочко уточнил, что на выполнение этих работ Центр им. М. В. Хруничева получает финансирование от Роскосмоса, а также рассчитывает на государственную поддержку.

В 2016 году было запущено три ракеты-носителя "Протон- М", с начала этого года - четыре. Малое число запусков связано с многократными переносами, а затем и отменой старта "Протона" со спутником Echostar-21 летом 2016 года из-за дефекта в двигателях второй и третьей ступеней ракет.

Первоначально Echostar-21 планировалось запустить 29 августа 2016 года, но из-за проблем с двигателями он отравился в космос 8 июня 2017 года.

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