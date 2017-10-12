С Байконура запустят космический корабль "Прогресс МС-07" с грузами для МКС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Транспортный корабль "Прогресс МС-07" с грузами для Международной космической станции (МКС) будет запущен в четверг с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Об этом ТАСС сообщили в Центре управления полетами.

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"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-07" запланирован на 12 октября 2017 года в 12:32 мск", - сказали в Центре.

Примерно через 9,5 минуты после старта ракета выведет корабль на низкую околоземную орбиту. После отделения от третьей ступени носителя "Прогресс" в автоматическом режиме продолжит полет к МКС.

Схема полета

Как сообщил в конце августа ТАСС представитель госкорпорации "Роскосмос", "Прогресс МС-07" впервые может осуществить полет к станции по двухвитковой схеме - примерно за три часа. Однако окончательное решение о схеме полета "грузовика" к МКС будет принято на заседании госкомиссии, которое пройдет на Байконуре в четверг утром.

Предыдущие два запуска кораблей серии "Прогресс МС", проведенные в этом году, были выполнены по классической длинной схеме, когда полет "грузовиков" до цели занимает двое суток. Также Роскосмос использует короткую четырехвитковую схему, при которой корабли добираются до МКС за шесть часов. Она также была впервые отработана на грузовом корабле - за шесть часов до станции в августе 2012 года долетел "Прогресс М-16М". По этой же четырехвитковой схеме к МКС 13 сентября был запущен пилотируемый "Союз МС-06" с экипажем новой экспедиции.

Стыковка и груз

В зависимости от того, какую схему полета выберет госкомиссия, "Прогресс" может достичь МКС около 15:30 мск или 18:30 мск четверга либо уже только днем в субботу, 14 октября.

Сближение корабля со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" должны пройти в автоматическом режиме. Контролировать процесс стыковки будут находящиеся на станции российские космонавты Сергей Рязанский и Александр Мисуркин, при необходимости они пристыкуют "Прогресс" вручную.

Корабль доставит на МКС 2,5 т различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, воду, сжатые газы, материалы и аппаратуру для проведения экспериментов на борту станции, посылки экипажу и свежие продукты.