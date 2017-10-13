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Разгонный блок "Бриз-КМ" увели на орбиту захоронения

Космос
13 октября, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Это произошло после того, как разгонный блок вывел на орбиту европейский космический аппарат Sentinel-5p

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Разгонный блок "Бриз-КМ", с помощью которого в пятницу вывели на расчетную орбиту спутник Sentinel-5p, увели на орбиту захоронения, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"После выведения на орбиту европейского космического аппарата Sentinel-5p, запущенного в 12:28 мск 13 октября с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Рокот", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операцию по уводу разгонного блока "Бриз-КМ" с целевой орбиты космического аппарата на так называемую орбиту захоронения", - сказали в военном ведомстве.

Увод "Бриза-КМ" был осуществлен за счет двух включений двигательной установки с целью придания разгонному блоку импульсов, необходимых для увода его на орбиту высотой более 400 км в перигее и свыше 700 км в апогее.

О спутнике

Sentinel-5 Precursor станет шестым спутником из семейства Sentinel, запущенным в рамках программы Copernicus. Аппарат будет следить за химическим составом атмосферы и изменением климата на Земле.

Основным производителем Sentinel-5 Precursor является компания Airbus. В разработку и изготовление спутников, а также их компонентов вовлечены три производства компании в Стивенидже (Великобритания), Тулузе (Франция) и Фридрихсхафене (Германия).

Установленная на спутнике аппаратура тропосферного мониторинга TROPOMI будет брать пробы озона, диоксида азота, метана и других газов с более высокой степенью детализации, чем предыдущие аппараты.

На смену этому аппарату в 2021 году придет спутник второго поколения MetOp.

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