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Ракета-носитель Atlas V успешно запущена с космодрома во Флориде

Космос
15 октября, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Ракета должна вывести на орбиту спутник NROL-42 Национального управления военно-космической разведки США

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником NROL-42  Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США произведен с космодрома во Флориде. Об этом сообщила в воскресенье американская компания United Launch Alliance (ULA).

"Проверка завершена, команде дан сигнал "вперед" в 03:28 (10:28 мск)", - написала пресс-служба компании в своем Twitter.

Atlas V - двухступенчатая ракета-носитель среднего или тяжелого класса (в зависимости от конфигурации). Максимальная длина - 62,11 м (400-я серия) или 75,77 м (500-я), диаметр - 3,8 м, стартовая масса - от 334,5 т до 546,7 т.

Входит в семейство ракет-носителей Atlas, которое было создано на базе одноименной межконтинентальной баллистической ракеты (находилась на вооружении США до 1965 года). Предназначена для запуска различных космических аппаратов, в том числе военных спутников, автоматических межпланетных станций и др. Около 70% запусков составляют правительственные заказы.

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