Стыковочные узлы для международных космических полетов сделают по стандартам РФ

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Все стыковочные узлы и шлюзы для международных космических полетов будут сделаны по российским стандартам и приняты всеми космическими державами. Об этом ТАСС сообщил в среду глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
Он отметил, что в рамках создания международной окололунной станции будет вестись стандартизация пилотируемой программы.
"Все стыковочные узлы и шлюзы будут сделаны по стандартам России. Все технические параметры, размеры будут приняты во всем мире после этого. Мы будем инициаторами того, что все, кто будут производить космические аппараты, производили бы именно по этим стандартам", - сказал Комаров.
Кроме того, рассказал глава Роскосмоса, многие стандарты по жизнеобеспечению в рамках международных пилотируемых полетов будут близки к советским, а теперь российским стандартам, которые приняты в разработку.
"Это очень важно, чтобы при совместной работе кораблей и станций, которые производятся и другими странами (мы знаем не менее пяти государств, которые имеют желание производить пилотируемые корабли), для космонавтов и астронавтов действительно была бы обеспечена безопасная и нормальная работа вне зависимости от того, кто производил эти корабли", - пояснил Комаров.