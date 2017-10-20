Американские астронавты начали выход в открытый космос с МКС

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НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Астронавты США Рэндольф Брезник и Джозеф Акаба начали выход в открытый космос с борта МКС, помощь в подготовке к работе им оказали американский астронавт Марк Ванде Хай и астронавт ЕКА Паоло Несполи. Прямая трансляция выхода идет по телеканалу NASA.
Первоначально он планировался на среду, однако был отложен из-за неполадок с одной из видеокамер на поверхности станции.
В течение 6,5 часа астронавты должны будут заменить блок освещения в телекамере, установленной на дистанционном манипуляторе Canadarm2, а также установить еще одну камеру высокого разрешения на ферме на правом борту станции. Им также предстоит поменять элемент электрооборудования на манипуляторе Dextre и снять термоизоляционное покрытие с двух блоков на поверхности станции.
Как отметила пресс-служба NASA, нынешний выход в космос проводится перед запланированным на 11 ноября запуском космического грузового корабля Cygnus, который через два дня после запуска сблизится с МКС. В этот момент захват грузового корабля будет произведен с помощью дистанционного манипулятора "Канадарм-2".
С 1998 года это будет уже 202-й выход американских астронавтов в космос для работы на поверхности МКС.
Сейчас на станции работают российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, астронавты NASA Рэндольф Брезник, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, а также астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи. Как сообщил на предстартовой пресс-конференции на Байконуре 11 сентября Александр Мисуркин, выход в космос по российской программе запланирован на январь 2018 года. Мисуркин будет работать за бортом станции вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, который прибудет на МКС в декабре.