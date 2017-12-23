Илон Маск опубликовал фото автомобиля, который запустят к Марсу

ТАСС, 23 декабря. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал несколько фотографий автомобиля, который будет запущен в качестве нагрузки на сверхтяжелой ракете-носителе Falcon Heavy в направлении Марса.

В сообщении главы SpaceX, опубликованном в его аккаунте в Instagram, говорится, что во время запуска в красном автомобиле Tesla Roadster будет играть песня Дэвида Боуи "Space Oddity".

A Red Car for the Red Planet Test flights of new rockets usually contain mass simulators in the form of concrete or steel blocks. That seemed extremely boring. Of course, anything boring is terrible, especially companies, so we decided to send something unusual, something that made us feel. The payload will be an original Tesla Roadster, playing Space Oddity, on a billion year elliptic Mars orbit. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Дек 22, 2017 at 10:47 PST

Маск отметил, что обычно в качестве груза используются бетонные или железные блоки, но в компании решили послать в космос что-то необычное, так как, по его словам, "все скучное, конечно, ужасно".

Запуск Falcon Heavy, который должен состояться в январе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), был анонсирован самим Маском в начале декабря.

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy создается на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 т грузов. Первые испытания ракеты состоялись в начале мая на полигоне SpaceX в штате Техас.