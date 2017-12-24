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Космические аппараты "Экспресс" застрахуют на 37,6 млрд рублей

Космос
24 декабря, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Страховку спутников обеспечат компании "Согаз", "АльфаСтрахование" и "Ингосстрах"

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Спутник "Экспресс-АМ8"

Спутник "Экспресс-АМ8"

© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компании "Согаз", "АльфаСтрахование" и "Ингосстрах" застрахуют эксплуатацию на орбите космических аппаратов "Экспресс АМ-44", "Экспресс- АТ1", "Экспресс-АТ2", "Экспресс-АМ5", "Экспресс-АМ6", "Экспресс-АМ7", "Экспресс-АМ8", "Экспресс-АМУ1", следует из данных соответствующей закупки.

Доля "Ингосстраха" в договоре составит 60%, Согаза - 30%, "АльфаСтрахования" - 10%. Цена контракта составит 471,9 млн рублей. Общая страховая сумма по полису - 37,6 млрд рублей. Страховкой покрывается полная или частичная гибель космических аппаратов. Страхователем выступает ФГУП "Космическая связь". Совместная заявка трех страховщиков была единственной.

Полис действует с 31 декабря 2017 года по 31 декабря 2018 года.

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