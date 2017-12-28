Кремль анализирует, нужны ли изменения в Роскосмосе после череды ЧП

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Необходимость структурных изменений в Роскосмосе анализируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация анализируется, она, безусловно, требует анализа", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, требует ли структурных изменений в Роскосмосе череда ЧП при запусках космических аппаратов.

27 декабря стало известно о потери связи с ангольским телекоммуникационным спутником "Ангосат-1", запущенным с Байконура.

28 ноября с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель "Союз-2.16" с 19 космическими аппаратами, которые не были выведены на заданную орбиту. Роскосмос сообщил, что руководители ряда предприятий-разработчиков, участвовавших в подготовке техники к пуску, получат выговоры. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль, ранее заявил, что "есть системные ошибки в управлении, в руководстве госкорпорации ["Роскосмос"]".