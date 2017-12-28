Новая космическая платформа российского производства появится в продаже в 2022 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Частная российская космическая компания "Даурия Аэроспейс" планирует создать более легкую и дешевую в сравнении с зарубежными аналогами телекоммуникационную платформу для выведения спутников на орбиту. Проект был одобрен в четверг межведомственной группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) при президиуме совета при президенте РФ, говорится в сообщении Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Проект создания малой космической телекоммуникационной платформы "АТОМ" для многоцелевых спутников связи получит 1,2 млрд рублей внебюджетной поддержки в 2018-2021 годах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование обеспечит фонд "ВЭБ Инновации". "На первом этапе средства пойдут на разработку новой платформы для спутников связи. На втором этапе, с 2020 по 2022 год, на базе разрабатываемой платформы будет создан и запущен спутник связи для проведения летных испытаний. В планах российской компании "Даурия Аэроспейс" начать активные продажи на рынках Азии, Африки и Латинской Америки", - уточняют в АСИ, добавляя, что у "Даурии" уже есть предварительные соглашения с заказчиками из Индии, Индонезии, Сингапура на пять спутников.

По информации АСИ, инновационность космического аппарата заключается в том, что он легче и дешевле зарубежных аналогов. Снижение массы достигается за счет использования композиционных материалов, сотовых панелей с тепловыми трубами, более компактной цифровой электроники и элементной базы.

Инновационные проекты

Всего межведомственная рабочая группа в четверг одобрила пять проектов, общая сумма поддержки на реализацию которых составит более 1,8 млрд рублей. Финансовую и административную помощь, кроме космической платформы, получит разработка нового типа аккумулирующей электростанции, которая позволяет снизить тарифы на электроэнергию и решить проблему пиковых нагрузок, проект "Цифровой РЭС - Севастопольэнерго", с помощью которого можно будет модернизировать устаревшую распределительную сеть Севастополя при небольшом объеме инвестиций.

Помимо этого, средства будут выделены и на разработку экзоскелета для пациентов малого роста, в том числе детей и подростков. Использование экзоскелета ExoAtlet Bambini врачами в лечебных учреждениях позволит увеличить эффективность реабилитации пациентов как в стационаре, так и на дому. "В 2020 году планируется завершить тестирование оборудования и перейти к клиническим испытаниям, чтобы зарегистрировать изделие и в 2021 году начать продажи", - цитирует АСИ руководителя направления "Нейромедтехника" рабочей группы NeuroNet Владимира Конышева.

Еще один важный проект, который получил одобрение комиссии - система поддержания работоспособности водителя (нейрокепка). По словам разработчиков, государственное финансирование на этот проект не требуется, однако для его реализации необходимо внести изменения в федеральный закон о безопасности дорожного движения, которые разрешат использование подобных систем в России, именно для этого на данный момент запущена система тестирования технологии.

"Уже полгода система тестируется в Новгородской области, где водители 21 городского и пригородного маршрутов получили соответствующее оборудование, с 1 января тестирование начнется и в Тульской области. В феврале планируем начать стендовые испытания, когда в ходе эксперимента водитель сможет уснуть. Будут выработаны технические стандарты, каким образом в тех или иных условиях выявлять проблемы психофизиологического состояния водителя", - рассказал Конышев.

По данным АСИ, государство окажет административную и финансовую поддержку разработкам рынков Энерджинет (EnergyNet), Нейронет (NeuroNet) и Аэронет (AeroNet).

Национальная технологическая инициатива - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Была утверждена правительством РФ в апреле 2016 года. Рассчитана на срок до 2035 года.