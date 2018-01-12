СМИ: третья попытка испытаний двигателей ракеты Falcon Heavy намечена на субботу

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Испытания двигателей тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX на мысе Канаверал (штат Флорида) намечены на субботу (13 января). Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Spaceflight Now, отслеживающий подготовку к испытаниям.

Первоначально первые огневые испытания двигателей ракеты-носителя Falcon Heavy на площадке 39A во Флориде планировались на среду (10 января), однако затем были перенесены на четверг (11 января). По программе, ракету должны были заправить топливом, а затем, после проверки всех систем, должно было состояться статическое испытание: двигатели должны были проработать 15 секунд без отрыва ракеты от стартового стола.

Однако, как сообщил интернет-портал, испытания в четверг не состоялись и причина их переноса не названа. Ракета была снята со стартового стола и переведена в горизонтальное положение. Новая попытка проведения испытаний двигателей запланирована на субботу на период с 17:00 до 22:00 по времени восточного побережья США (01:00-06:00 мск 14 января).

Falcon Heavy создается на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 т грузов.