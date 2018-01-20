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Ракета Atlas V с военным спутником США стартовала с космодрома на мысе Канаверал

Космос
20 января, 4:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, января. /ТАСС

В ULA сообщили, что все системы работают нормально

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Ракета-носитель Atlas V

Ракета-носитель Atlas V

© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Американская ракета-носитель Atlas V со спутником GEO-4 военного назначения стартовала 19 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляцию ведет компания United Launch Alliance (ULA), отвечающая за пуск.

GEO-4 предназначен для оперативного предупреждения о применении боевых ракет. Пуск первоначально был намечен на 18 января, но был отложен из-за технической неисправности. "Мы подтверждаем отделение нижней ступени ракеты. Все системы работают нормально", - сообщили в ULA.

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Масса GEO-4 составляет около 4,5 т, его срок службы - около 12 лет. Аппарат должен стать частью создаваемой американскими ВВС Инфракрасной системы космического базирования (ИСКБ, SBIRS). Цели и задачи системы ограничиваются наблюдением и передачей на Землю данных о ракетных запусках.

В ИСКБ в настоящее время входят около 10 спутников, в том числе выведенные соответственно в 2011, 2013 и 2017 годах на орбиту GEO-1, GEO-2 и GEO-3. Все эти аппараты, как и GEO-4, созданы корпорацией Lockheed Martin. Спутники GEO, оснащенные инфракрасными сенсорами, должны вести круглосуточное наблюдение за определенными объектами на Земле.

ULA - совместное предприятие американских корпораций Boeing и Lockheed Martin. Основы ИСКБ были заложены в США в 1995 году.

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