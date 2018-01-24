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Медкомиссия признала российских членов новой экспедиции на МКС годными к полету

Космос
24 января, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

На Международную космическую станцию также должны отправиться в составе основного экипажа астронавты NASA Эндрю Фьюстел и Ричард Арнольд. Их дублер - Тайлер Хейг

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Член основного экипажа 55/56-й длительной экспедиции на МКС Олег Артемьев

Член основного экипажа 55/56-й длительной экспедиции на МКС Олег Артемьев

© Михаил Метцель/ТАСC

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Медкомиссия признала российских членов экипажа новой экспедиции на МКС, которая отправится на станцию 15 марта, Олега Артемьева и Алексея Овчинина годными к полету. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

"В Центре подготовки космонавтов имени состоялось заседание Главной медицинской комиссии, которая проанализировала данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей 55/56-й длительной экспедиции на МКС за период предполетной подготовки. По результатам заседания комиссии космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Алексей Овчинин признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - сказали в госкорпорации.

Артемьев входит в основной экипаж новой экспедиции, Овчинин - в дублирующий.

На МКС с российскими космонавтами также должны отправиться в составе основного экипажа астронавты NASA Эндрю Фьюстел и Ричард Арнольд. Их дублер - Тайлер Хейг.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-08" с экипажем новой экспедиции на МКС запланирован на 15 марта с космодрома Байконур.

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