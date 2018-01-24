Медкомиссия признала российских членов новой экспедиции на МКС годными к полету

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Медкомиссия признала российских членов экипажа новой экспедиции на МКС, которая отправится на станцию 15 марта, Олега Артемьева и Алексея Овчинина годными к полету. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

"В Центре подготовки космонавтов имени состоялось заседание Главной медицинской комиссии, которая проанализировала данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей 55/56-й длительной экспедиции на МКС за период предполетной подготовки. По результатам заседания комиссии космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Алексей Овчинин признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - сказали в госкорпорации.

Артемьев входит в основной экипаж новой экспедиции, Овчинин - в дублирующий.

На МКС с российскими космонавтами также должны отправиться в составе основного экипажа астронавты NASA Эндрю Фьюстел и Ричард Арнольд. Их дублер - Тайлер Хейг.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-08" с экипажем новой экспедиции на МКС запланирован на 15 марта с космодрома Байконур.