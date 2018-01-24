SpaceX провела первое наземное испытание двигателей ракеты Falcon Heavy

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Американская компания SpaceX провела в среду первое наземное огневое испытание двигателей своей новой тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом SpaceX сообщила в своем Twitter.

"Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено", - отметила компания, добавив, что теперь она "еще на шаг ближе к первому испытательному полету".

First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4 — SpaceX (@SpaceX) 24 January 2018

Как отмечает агентство Associated Press, испытание двигателей Falcon Heavy прошло на площадке Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. В ходе наземного теста, который длился около 10 секунд, были протестированы все 27 двигателей, расположенных в нижней ступени Falcon Heavy.

Как отметил в своем Twitter глава SpaceX Илон Маск, тест "прошел хорошо". Ранее данное испытание несколько раз откладывалось.

Falcon Heavy hold-down firing this morning was good. Generated quite a thunderhead of steam. Launching in a week or so. pic.twitter.com/npaqatbNir — Elon Musk (@elonmusk) 24 January 2018

Первый тестовый запуск Falcon Heavy намечен на начало февраля. Маск при этом ранее предупреждал, что полет может пройти неудачно, а ракета может взорваться.

Falcon Heavy создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту груз массой более 54 тонн. Как сообщали в SpaceX, Falcon Heavy со стартовой тягой более 2,2 тыс. тонн станет самой мощной из находящихся в эксплуатации ракет в мире.