Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый запуск ракеты Falcon Heavy намечен на 6 февраля

Космос
28 января, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Запуск произойдет со стартовой площадки "Аполлона" 39А Космического центра им. Джона Кеннеди, сообщил глава компании SpaceX Илон Маск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ракета-носитель Falcon Heavy

Ракета-носитель Falcon Heavy

© SpaceX via AP

ТАСС, 28 января. Глава американской компании SpaceX Илон Маск назвал дату первого запуска новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy - планируется, что ракета стартует 6 февраля.

"Рассчитываем [произвести] первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки "Аполлона" 39А Космического центра им. Джона Кеннеди", - написал Маск 27 января в своем Twitter.

Ранее о том, что SpaceX может 6 февраля осуществить запуск Falcon Heavy, сообщил Крис Гебхард - журналист сетевого портала NASA Spaceflight, отслеживающего подготовку к различным космическим стартам и испытаниям.

Смотрите также

Американская ракета-носитель Falcon 9. Досье

SpaceX в среду сообщила об успешно проведенном наземном огневом испытании двигателей Falcon Heavy. Наземное испытание двигателей ракеты прошло на площадке Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. В ходе этой операции, которая продлилась около 10 секунд, были протестированы все 27 двигателей, расположенных в нижней ступени Falcon Heavy. Ранее данное испытание несколько раз откладывалось.

Falcon Heavy создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту груз массой более 54 тонн. Как сообщали в SpaceX, Falcon Heavy со стартовой тягой более 2,2 тыс. тонн станет самой мощной из находящихся в эксплуатации ракет в мире.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Маск, Илон
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
4
США представили план о миссии ООН в Донбассе в увязке с политическими пунктами "Минска"
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Санкции США в отношении России. Досье
7
Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама