Первый запуск ракеты Falcon Heavy намечен на 6 февраля

ТАСС, 28 января. Глава американской компании SpaceX Илон Маск назвал дату первого запуска новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy - планируется, что ракета стартует 6 февраля.

"Рассчитываем [произвести] первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки "Аполлона" 39А Космического центра им. Джона Кеннеди", - написал Маск 27 января в своем Twitter.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway. — Elon Musk (@elonmusk) 27 January 2018

Ранее о том, что SpaceX может 6 февраля осуществить запуск Falcon Heavy, сообщил Крис Гебхард - журналист сетевого портала NASA Spaceflight, отслеживающего подготовку к различным космическим стартам и испытаниям.

SpaceX в среду сообщила об успешно проведенном наземном огневом испытании двигателей Falcon Heavy. Наземное испытание двигателей ракеты прошло на площадке Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. В ходе этой операции, которая продлилась около 10 секунд, были протестированы все 27 двигателей, расположенных в нижней ступени Falcon Heavy. Ранее данное испытание несколько раз откладывалось.

Falcon Heavy создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту груз массой более 54 тонн. Как сообщали в SpaceX, Falcon Heavy со стартовой тягой более 2,2 тыс. тонн станет самой мощной из находящихся в эксплуатации ракет в мире.