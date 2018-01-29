Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лабораторную" о космосе на нескольких языках планируют провести к 20-летию запуска МКС

Космос
29 января, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Руководитель проекта Евгений Насыров отметил, что хочет сделать акцию "еще более международной и даже многоязычной"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Организаторы международной акции "Открытая лабораторная" по научной грамотности планируют в ноябре провести отдельную тематическую акцию по космосу и космонавтике на нескольких языках, приуроченную к 20-летию запуска Международной космической станции (МКС). Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель проекта Евгений Насыров.

"20 ноября будет отмечаться широко двадцатилетие со дня запуска Международной космической станции. У нас в планах проведение большой "космо-лабы", которая будет посвящена как раз теме космоса, космонавтики, космических технологий, астрономии, астрофизики. Мы, конечно же, хотим сделать ее еще более международной и даже многоязычной", - сказал Насыров.

Международная акция по проверке научной грамотности "Открытая лабораторная" пройдет 10 февраля во второй раз. Первая акция прошла 22 апреля 2017 года в 35 городах России, а также в Китае и Казахстане, в ней приняли участие около 15 тыс. человек. На площадках лабораторной "завлабы", ведущие российские ученые, проводят для участников тест по научной картине мира, после чего проходят научные шоу, экскурсии по лабораториям, мастер-классы, научно-популярные фильмы, презентации книг и другие мероприятия.

С 2018 года акция из всероссийской стала открытой, выйдя за пределы страны. Полный список площадок можно найти на сайте акции, там же можно будет пройти задания "Лабораторной" онлайн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет
2
На Малышевском месторождении в Свердловской области нашли цельный изумруд весом 1,6 кг
3
Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае
4
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
5
Путин призвал бороться с попытками "оседлать идею мирового господства"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
ПФР: стоимость набора соцуслуг для льготников проиндексируют на 2,5% в феврале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама