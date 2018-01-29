"Лабораторную" о космосе на нескольких языках планируют провести к 20-летию запуска МКС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Организаторы международной акции "Открытая лабораторная" по научной грамотности планируют в ноябре провести отдельную тематическую акцию по космосу и космонавтике на нескольких языках, приуроченную к 20-летию запуска Международной космической станции (МКС). Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель проекта Евгений Насыров.

"20 ноября будет отмечаться широко двадцатилетие со дня запуска Международной космической станции. У нас в планах проведение большой "космо-лабы", которая будет посвящена как раз теме космоса, космонавтики, космических технологий, астрономии, астрофизики. Мы, конечно же, хотим сделать ее еще более международной и даже многоязычной", - сказал Насыров.

Международная акция по проверке научной грамотности "Открытая лабораторная" пройдет 10 февраля во второй раз. Первая акция прошла 22 апреля 2017 года в 35 городах России, а также в Китае и Казахстане, в ней приняли участие около 15 тыс. человек. На площадках лабораторной "завлабы", ведущие российские ученые, проводят для участников тест по научной картине мира, после чего проходят научные шоу, экскурсии по лабораториям, мастер-классы, научно-популярные фильмы, презентации книг и другие мероприятия.

С 2018 года акция из всероссийской стала открытой, выйдя за пределы страны. Полный список площадок можно найти на сайте акции, там же можно будет пройти задания "Лабораторной" онлайн.