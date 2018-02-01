Число пользователей системы Galileo достигло 100 млн

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Количество пользователей европейской спутниковой системы Galileo на сегодняшний день уже составило 100 млн. Об этом заявили в четверг во французскому Национальном центре космических исследований (CNES).

"Galileo отныне заняла прочное место в нашей повседневной жизни, о чем свидетельствуют связанные с ней многочисленные приложения: смартфоны последнего поколения предлагают услуги Galileo, также ею пользуются разработчики машин с автопилотом. В общей сложности Galileo на сегодня насчитывает почти 100 млн пользователей", - говорится в заявлении CNES.

Как подчеркивает глава французского центра Жан-Ив Ле Галь, система Galileo стала "лучшим олицетворением успеха, который позволяет обеспечить силу Европы в космосе". "Более чем когда-либо мы позиционируем себя в качестве мирового игрока в космической сфере и движителя международного сотрудничества в этой отрасли", - приводит слова Ле Галя пресс-служба CNES.

Глобальная система спутникового позиционирования Galileo - европейский аналог американской системы GPS и российской ГЛОНАСС. Первые аппараты созвездия Galileo были выведены в 2011 году на борту российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Всего на сегодняшний день на орбите функционирует уже 22 спутника - последний успешный запуск с площадки ГКЦ состоялся в декабре 2017 года, когда тяжелая европейская ракета Ariane-5 вывела в космос еще четыре рабочих аппарата системы.

Как рассчитывают в Европейском космическом агентстве, полное функционирование спутниковой системы будет достигнуто после вывода на орбиту 24 спутников, однако уже сейчас агентство заказало 26 аппаратов, а в дальнейшем это число должно быть доведено до 30 единиц. На данный момент Евросоюз потратил на программу Galileo более €5 млрд евро, а на период до 2020 года, как ожидается, расходы составят еще €7 млрд.