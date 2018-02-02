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Российские космонавты сняли старый приемник с антенны МКС

Космос
2 февраля, 23:22 UTC+3 КОРОЛЕВ область/ 2, февраля. /ТАСС

Теперь будет установлен новый приемник, который позволит российскому сегменту МКС связываться с ЦУП почти круглосуточно

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КОРОЛЕВ /Московская область/, 2 февраля. /ТАСС/. Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров сняли старый приемник с антенны на корпусе модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) и выбросили в космос, передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

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Сейчас космонавты приступили к монтажу нового приемника, который позволит российскому сегменту МКС связываться с ЦУП почти круглосуточно через отечественные спутники ретрансляции системы "Луч". Пока россияне, когда станция находится вне зоны прямой радиовидимости с территории РФ, пользуются спутниками ретрансляции NASA.

Выход в космос начался в 18:35 мск, его расчетная длительность - 6 часов 40 минут. Космонавты должны вернутся в шлюзовой отсек модуля "Пирс" в 01:15 мск 3 февраля.

У космонавтов был ряд трудностей с откручиванием болтов, крепящих старый модуль, корме того, в этом месте неудобно работать. Тем не менее, с задачей они справились успешно, руководитель выхода в ЦУП назвал их действия "ювелирной работой".

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