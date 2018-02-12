ОАЭ представили модель зонда в рамках проекта по созданию поселения на Марсе в 2117 году

ДУБАЙ, 12 февраля. /Спец. корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Действующий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Космический центр Мухаммеда бен Рашида представил в воскресенье окончательный дизайн космического аппарата - межпланетного зонда, который отправится на Марс в рамках проекта по созданию в 2117 году первого человеческого поселения.

Презентация прошла в рамках проходящего в Дубае Всемирного правительственного саммита (World Government Summit), посвященного вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни. Во Всемирном правительственном саммите принимают участие более 4 тысячи делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.

"Арабский мир имеет давнюю историю изучения космоса и астрономии. Это продолжает давать силу нашему будущему через реализацию наших многочисленных исследовательских усилий, которые создадут наследие для будущих поколений эмиратцев и воодушевят весь регион", - заявил перед участниками саммита генеральный директор Космического центра Мухаммеда бен Рашида Юсуф Хамад аш-Шаибани.

"Мы горды видеть, что ОАЭ входит в число девяти ведущих стран по всему миру, осуществляющих инвестиции в сферу космических исследований", - отметил он. По его словам, достигнутые успехи ОАЭ в этой сфере говорят о "последовательных усилиях, направленных на то, чтобы раздвинуть границы и затем поместить ОАЭ в сердце арабского научного будущего".

С помощью зонда, которому предстоит преодолеть около 55 млн км, планируется провести всестороннее исследование атмосферы Марса в суточных и сезонных временных рамках, сообщили представители проекта. По их сведениям, на аппарате будут закреплены солнечные панели мощностью 600 кВт. Кроме того, межпланетный зонд оснащен спектрометром и тепловизором, которым предстоит фиксировать важную информацию о климатических особенностях планеты.

"Программа Марс-2117 и предстоящий запуск зонда - это проекты огромной важности, поскольку они усиливают присутствие ОАЭ в международном космическом сообществе, - поделился мнением проектный менеджер эмиратской марсианской миссии Омран Шараф. - С этими проектами мы начали новое путешествие, которое будет длиться десятилетиями и ускорит человеческие устремления по изучению других планет".

Марсианская мечта Эмиратов

О планах ОАЭ построить на Марсе первое человеческое поселение в феврале минувшего года объявили премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, а также наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. "Высадка людей на других планетах была давней мечтой человечества. Наша цель состоит в том, чтобы ОАЭ возглавили международные усилия по претворению этой мечты в жизнь", - заявил тогда Аль Мактум.

Программа Марс-2117, представляющая собой долгосрочный проект, как ожидается, будет способствовать развитию образовательной системы, университетов и исследовательских центров ОАЭ, поможет вовлечь граждан страны в участие в научных изысканиях. "Космическая отрасль - стратегический компонент трансформации ОАЭ из страны с ресурсной экономикой в страну с экономикой, основанной на знаниях", - заявила Марьям аш-Шамси, глава научного департамента Космического центра Мухаммеда бен Рашида.

Саммит, формирующий будущее

Всемирный правительственный саммит проводится под патронажем премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума. Он учрежден в 2013 году и за короткое время превратился в событие международного масштаба. Как рассказали в беседе с ТАСС организаторы, "представительный форум обсуждает идеи и технологии, которые изменяют мир и формируют будущее". Кроме того, на саммите "происходит обмен опытом по вопросам внедрения передовых технологий и методов эффективного управления в государственном и частном секторах".

Площадка World Government Summit активно используется для "презентации смелых инновационных проектов, призванных совершать прорывы и менять представления о горизонтах возможного". В программе нынешнего форума также присутствуют такие темы как пути достижения благополучия и справедливости в обществе XXI века, реагирование на изменение климата, перспективы освоения человеком других планет, роль биотехнологий в медицине ближайшего будущего и многие другие.

Всемирный правительственный саммит в Дубае, проходящий в комплексе Madinat Jumeirah, завершит работу вечером 13 февраля.