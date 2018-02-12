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Специалисты устраняют неисправность компьютера "Союз 2.1а" для запуска 13 февраля

Космос
12 февраля, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

По словам источника ТАСС, 11 февраля старт не состоялся из-за нестыковки бортового и наземного оборудования

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Специалисты работают над устранением неисправности бортового компьютера "Союз 2.1а" для осуществления запуска в резервную дату - 13 февраля. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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"Сейчас идут работы по устранению неисправности бортовой системы на "Союзе", запуск планируем на первую половину дня 13 февраля, ошибка отложенного старта "Прогресс МС-08" та же самая, что привела к отмене старта на предыдущем грузовике - это нестыковка бортового и наземного оборудования", - сказал собеседник агентства.

Источник напомнил, что в случае с "Прогрессом МС-07" "во всем разобрались и запустили нормально в резервную дату".

В воскресенье, 11 февраля, при запуске с космодрома Байконур "Союза-2.1а" с 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливом, водой, научным оборудованием и продуктами для экипажа МКС, поступила команда на автоматическое выключение двигателей, в результате чего он был отменен. Старт ракеты-носителя с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-08" перенесен на резервную дату - 13 февраля.

Как сообщал другой источник в ракетно-космической отрасли, предполагалось, что корабль впервые доберется до станции по двухвитковой схеме - всего за 3,5 часа.

Изначально первым по двухвитковой схеме к МКС должен был добраться "Прогресс МС-07" в октябре 2017 года, однако тогда старт также был отменен автоматикой старта. Пуск перенесли на резервную дату, и он был выполнен по классической двухсуточной схеме.

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