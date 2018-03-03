Китай к 2025 году планирует создать на орбите передовой рентгеновский телескоп eXTP

ПЕКИН, 3 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Специалисты Китайской академии наук планируют создать к 2025 году высокотехнологичный телескоп eXTP (рентгеновский хронометрический спутник-обсерватория со встроенным поляриметром) для работы с жестким рентгеновским излучением, который позволит изучить такие космические явления, как черные дыры. Об этом сообщила в субботу газета China Daily.

"Китай в течение последних десятилетий динамично развивает космические технологии, наращивая потенциал в этом направлении. За нами уже закрепилась репутация страны, которая способна реализовать передовые проекты за короткий промежуток времени", - отметил в беседе с журналистами сотрудник Института физики высоких энергий при Китайской академии наук Чжан Шуаннань.

По его словам, новый китайский телескоп будет не хуже европейских аналогов - LOFT и ATHENA, запуск которых запланирован на 2022 и 2028 годы соответственно.

В проекте принимают участие более 100 научных организаций из 20 стран мира, в том числе США. Срок службы разрабатываемого телескопа составит 10 лет - в 2,5 раза больше, чем у его нынешнего китайского аналога "Хуэйянь" ("Предвидение").

"Этот проект позволит нам перейти к новому этапу фундаментальных исследований в области физики для изучения Вселенной, - отметил в свою очередь специалист из Тюбингенского университета (ФРГ) Андреа Сантангело, участвующий в проекте. - Мы впервые сможем приступить к изучению феноменов, заниматься анализом которых с наземных обсерваторий было крайне сложно".

Китай ввел в эксплуатацию свой первый орбитальный рентгеновский телескоп "Хуэйянь", также известный как Insight ("Инсайт"), в июне 2017 года. В перечень задач этого спутника-обсерватории входит ведение наблюдений за черными дырами, гамма-всплесками и нейтронными звездами (пульсарами). Данный космический аппарат, запущенный при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4B", весит 2,5 тонны и находится над Землей на высоте 550 км.