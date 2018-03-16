Эксперт считает, что говорить о цене ракеты "Союз-5" пока преждевременно

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Директор Института космической политики Иван Моисеев считает, что сейчас рано говорить о цене ракеты "Союз-5" и заявлять, что она будет чрезмерно дорогой для "Морского старта".

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Ранее гендиректор "С7 космические транспортные системы" ("дочка" группы S7, купившей в 2016 году "Морской старт") Сергей Сопов сообщил, что новая российская ракета-носитель "Союз-5", разрабатываемая РКК "Энергия", не устраивает нового владельца проекта "Морской старт" из-за ее высокой цены.

"Здесь пока очень трудно говорить о цене ракеты "Союз-5". Мы можем ориентироваться на уровень цен, которые известны у производителей аналогичных изделий ", - сказал Моисеев в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам эксперта, без конкретных цифр это заявление голословно. "Речь идет пока о проекте на бумаге, так что о цене разговоры преждевременны", - отметил он.

В то же время академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Железняков отметил, что позиция С7 понятна. "То, что Сопов сделал такое заявление - его можно понять. И так уже вложены значительные средства в проект "Морской старт", а он не то, что не начал приносить прибыль, а еще не начал эксплуатироваться, ну и его эти вопросы очень волнуют", - отметил Железняков.

Он добавил, что "Союз-5" оказался привлекателен тем, что проектанты на его основе предложили создавать сверхтяжелую ракету.

"Морской старт"

"Морской старт" - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американская корпорация Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". В 2014 году запуски были приостановлены.

В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch контракт на покупку "Морского старта", предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг- Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch.

"Союз-5"

Ранее сообщалось, что технический облик ракеты "Союз-5" определен. Новую ракету планируется использовать для запусков пилотируемых кораблей "Федерация". Первый запуск носителя запланирован на 2021 год, первый пилотируемый старт - на 2022 год.

Идея создания новой моноблочной двухступенчатой ракеты-носителя "Союз-5", которая заняла бы нишу между ракетами "Союз" и "Зенит", принадлежит РКЦ "Прогресс". Пакетная схема объединения предполагала создание семейства ракет от легкой (способна выводить на низкую орбиту 3 т полезной нагрузки с космодрома Восточный) до тяжелой (26 т полезной нагрузки).