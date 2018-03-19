Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" установили на стартовый стол на Байконуре

БАЙКОНУР /Казахстан/, 19 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-08" установлена на стартовый стол на космодроме Байконур в Казахстане, сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

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"В соответствии с решением государственной комиссии произведен вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-08" из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс", - сказал представитель госкорпорации.

Запуск корабля к МКС намечен на 21 марта на 20:44 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти спустя двое суток после старта - 23 марта в 22:41 мск. На этом корабле к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.