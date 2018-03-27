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Ультрафиолетовое излучение Солнца будет минимальным весь апрель

Космос
27 марта, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Вероятность крупных вспышек российские ученые оценили менее чем в 1%

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© Вспышка на Солнце

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Уровень ультрафиолетового излучения Солнца будет минимальным в течение апреля. Об этом во вторник сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

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"Уровень ультрафиолетового излучения Солнца в диапазоне прозрачности атмосферы Земли ожидается вблизи минимального уровня. В тех местах, где начался пляжный сезон, любители загара могут не переживать по данному поводу в течение всего месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в апреле на Земле ожидается всего одна магнитная буря. Она возникнет 12 апреля и будет слабой.

"В общем, ожидающийся геомагнитный фон апреля характеризуется как очень низкий. С точки зрения солнечной активности вероятность крупных вспышек и выбросов плазмы составляет менее одного процента", - отмечают астрономы.

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