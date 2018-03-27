Ультрафиолетовое излучение Солнца будет минимальным весь апрель

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Уровень ультрафиолетового излучения Солнца будет минимальным в течение апреля. Об этом во вторник сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

"Уровень ультрафиолетового излучения Солнца в диапазоне прозрачности атмосферы Земли ожидается вблизи минимального уровня. В тех местах, где начался пляжный сезон, любители загара могут не переживать по данному поводу в течение всего месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в апреле на Земле ожидается всего одна магнитная буря. Она возникнет 12 апреля и будет слабой.

"В общем, ожидающийся геомагнитный фон апреля характеризуется как очень низкий. С точки зрения солнечной активности вероятность крупных вспышек и выбросов плазмы составляет менее одного процента", - отмечают астрономы.