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Роскосмос приступает к разработке спутника по изучению Солнца

Космос
14 сентября, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Аппарат должен помочь ученым установить механизмы происхождения солнечных вспышек
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© EPA/NASA/SDO

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" объявила конкурс на разработку космической обсерватории "Арка", предназначенной для получения снимков Солнца в высоком разрешении, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Спутник будет предназначен для исследования объектов размером до 100 км в диапазонах, недоступных для регистрации с Земли. В частности, он должен помочь ученым установить механизмы происхождения солнечных вспышек.

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Обсерватория должна выводиться на орбиту высотой не менее 500 км попутным запуском с каким-либо другим аппаратом.

Согласно плану, до ноября 2017 года должен быть разработан эскизный проект спутника, в период с 2018 по 2020 годы - рабочая документация на макеты и опытные изделия, а также изготовлены и испытаны сами макеты. В 2019-2023 годах должны быть изготовлены опытные изделия и проведены их комплексные испытания. Сборка летного образца спутника "Арка" и его наземная экспериментальная отработка намечены на 2021-2024 годы. Запуск и проведение летных испытаний запланированы на 2024-2025 годы.

Обсерватория "Арка" станет первым отечественным спутником для исследования Солнца с момента выхода из строя спутника "КОРОНАС-Фотон", работавшего на орбите с февраля по ноябрь 2009 года.

Согласно Федеральной космической программе на 2016-2025 годы, всего на проект "Арка" планируется направить 2 млрд 486 млн рублей.

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