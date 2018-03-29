Космонавт Сергей Рязанский выпустит книгу с ответами на самые частые вопросы про космос

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Российский космонавт Сергей Рязанский выпустит новую книгу, в которой ответит на самые часто задаваемые вопросы про космос.

"Рабочее название следующей книги - "Спроси космонавта", самые часто задаваемые вопросы про космос, взятые из соцсетей. Чем больше вопросов, тем толще будет следующая книжка", - сказал Рязанский журналистам в четверг на презентации издания "Удивительная Земля" в петербургском пресс-центре ТАСС.

Кроме того, Рязанский планирует выпустить вторую книгу со снимками Земли, сделанными с орбиты. Первая книга "Удивительная Земля" аналогичного формата вышла в декабре 2017 года, ее презентация прошла в четверг в пресс-центре ТАСС. "Я не очень люблю фотографировать, тем не менее после первого полета я привез 65 тыс. фотографий, со второго - 250 тыс. Попадая на Международную космическую станцию, ты понимаешь, что наша Земля - совершенно удивительное творение, что столько интересных мест на нашей планете, видов, которыми хочется поделиться, поэтому очень много фотографировал", - рассказал автор издания.

В книгу "Удивительная Земля" вошло свыше ста изображений ночных городов, вулканов, островов, гор, рек, природных явлений и стихийных бедствий, запечатленных Рязанским во время пребывания на орбите. Как рассказал космонавт, он был впечатлен воздействием, которое человек способен оказывать на планету.

"Где-то оно печалит - вырубок лесов очень много. Где-то вдохновляет - когда смотришь Саудовскую Аравию, и огромное количество оросительных полей в совершенно безжизненных песках, все-таки человек - безумно могучая сила, которая пытается природу как-то разнообразить, сделать ее живой", - сказал космонавт. Также, по словам Рязанского, он был поражен масштабами стихийных бедствий, который были видны из космоса, в фотокниге представлены в том числе снимки пожаров в Австралии, которые охватили континент в 2009 году.

Сергей Рязанский - космонавт, Герой России, совершил два космических полета суммарной продолжительностью 306 суток. Рязанский стал первым в мире ученым - командиром космического корабля ("Союз-МС05", 2017 год). В ходе полетов совершил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 27 часов 35 минут.