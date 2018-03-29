Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Космонавт Сергей Рязанский выпустит книгу с ответами на самые частые вопросы про космос

Космос
29 марта, 16:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, марта. /ТАСС

Также планируется выпустить книгу со снимками Земли, сделанными с орбиты

Поделиться
Материал из 1 страницы
Космонавт Сергей Рязанский

Космонавт Сергей Рязанский

© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Российский космонавт Сергей Рязанский выпустит новую книгу, в которой ответит на самые часто задаваемые вопросы про космос.

"Рабочее название следующей книги - "Спроси космонавта", самые часто задаваемые вопросы про космос, взятые из соцсетей. Чем больше вопросов, тем толще будет следующая книжка", - сказал Рязанский журналистам в четверг на презентации издания "Удивительная Земля" в петербургском пресс-центре ТАСС.

Смотрите также

Российский космонавт рассказал, что соцсети психологически поддерживали его на МКС

Космонавт Сергей Рязанский пожелал школьникам стать покорителями космоса

Участники очередной экспедиции на МКС рассказали, чем пахнет космос

Кроме того, Рязанский планирует выпустить вторую книгу со снимками Земли, сделанными с орбиты. Первая книга "Удивительная Земля" аналогичного формата вышла в декабре 2017 года, ее презентация прошла в четверг в пресс-центре ТАСС. "Я не очень люблю фотографировать, тем не менее после первого полета я привез 65 тыс. фотографий, со второго - 250 тыс. Попадая на Международную космическую станцию, ты понимаешь, что наша Земля - совершенно удивительное творение, что столько интересных мест на нашей планете, видов, которыми хочется поделиться, поэтому очень много фотографировал", - рассказал автор издания.

В книгу "Удивительная Земля" вошло свыше ста изображений ночных городов, вулканов, островов, гор, рек, природных явлений и стихийных бедствий, запечатленных Рязанским во время пребывания на орбите. Как рассказал космонавт, он был впечатлен воздействием, которое человек способен оказывать на планету.

"Где-то оно печалит - вырубок лесов очень много. Где-то вдохновляет - когда смотришь Саудовскую Аравию, и огромное количество оросительных полей в совершенно безжизненных песках, все-таки человек - безумно могучая сила, которая пытается природу как-то разнообразить, сделать ее живой", - сказал космонавт. Также, по словам Рязанского, он был поражен масштабами стихийных бедствий, который были видны из космоса, в фотокниге представлены в том числе снимки пожаров в Австралии, которые охватили континент в 2009 году.

Сергей Рязанский - космонавт, Герой России, совершил два космических полета суммарной продолжительностью 306 суток. Рязанский стал первым в мире ученым - командиром космического корабля ("Союз-МС05", 2017 год). В ходе полетов совершил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 27 часов 35 минут.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
6
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама