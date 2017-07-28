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Космонавт Сергей Рязанский пожелал школьникам стать покорителями космоса

Космос
28 июля, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля /ТАСС

Победители конкурса Российского движения школьников наблюдали за стартом пилотируемого космического корабля "Союз МС-05" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур

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МОСКВА, 28 июля /ТАСС/. Председатель Российского движения школьников (РДШ) космонавт Сергей Рязанский перед стартом к Международной космической станции (МКС) пожелал школьникам стать покорителями космоса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РДШ, поступившем в ТАСС в пятницу.

"Мы великая космическая держава. Сегодня вы, школьники, только зрители великого события, но я желаю, чтобы каждый из вас смог отправиться в космос и внести вклад на благо своей страны", - приводит слова Рязанского пресс-служба РДШ.

"Это непередаваемые впечатления, эмоции переполняют. Я горжусь тем, что председатель нашего движения настоящий герой, и надеюсь, что кто-нибудь из нас сможет повторить его подвиг и отправиться в космос", - заявил школьник из Ростова-на-Дону Никита Седых, слова которого цитирует пресс-служба РДШ.

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Экспедиция МКС-52/53. Досье

Российский пилотируемый космический корабль "Союз МС-05" с новой экспедицией на МКС стартовал 28 июля с "Гагаринского старта" космодрома Байконур. В составе экипажа - российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянский астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи.

Зрителями старта стали победители конкурса, который ранее был проведен РДШ. За запуском ракеты смогли наблюдать около 80 школьников из 40 субъектов. Это лидеры РДШ по разным направлениям, отличники учебы, участники региональных и всероссийских олимпиад, отмечается в пресс-релизе.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана в соответствии с указом президента РФ 29 октября 2015 года и фактически образована на первом съезде движения, который прошел в МГУ имени М. В. Ломоносова 28 марта 2016 года. Целью организации, согласно президентскому указу, является "совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".

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